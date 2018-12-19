В центре Омска установили светящуюся «Арку желаний»
В арке можно сделать новогодние сэлфи
В центре Омска установили светящуюся «Арку желаний»Фото: пресс-служба администрации города Омска
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В Центральном округе на бульваре Мартынова администрация установила к новогодним праздникам светящуюся арку. Ее длина несколько метров, и она вся украшена светодиодными гирляндами. Арку ужн назвали «Аркой желаний» - можно пройтись через нее и загадать желание на 2019 год. Также проходя через нее можно сделать эффектные селфи, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Также власти завершили в Омске украшение улиц. На мостах развесили флажки и баннеры. На некоторых улицах развесили светящиеся гирлянды. Всего на украшение города городская администрация потратила 530 тысяч рублей.