В Омске уничтожили 4 тонны украинского сыра

19 Дек. 13:13 2018-12-19T13:13:21+03:00

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Украинский сыр пытались ввезти в наш регион через Казахстан. Таможенники не могли пустить в Омскую область сыр украинского происхождения из-за санкций. Как позже выяснили специалисты Россельхознадзора, в продукте совсем не обнаружили молока. Также там не нашли и других следов животного происхождения. В сыре содержались только растительные жиры.

Всю партию весом в 4 тонны специалистам пришлось уничтожить. Как рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка, за год Россельхознадзор задержал около 4 тысяч тонн разных продуктов и растений, которые пытались незаконно ввезти в нашу область.