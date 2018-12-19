2018-12-19T12:08:38+03:00
Общество

Стала известна структура омского правительства Буркова

У главы региона появились 6 заместителей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Губернатор рассказал про схему нового правительстваГубернатор рассказал про схему нового правительстваФото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Губернатор Омской области, выигравший выборы в сентябре этого года, представил новую структуру правительства. Накануне Александр Бурков озвучил ряд громких оставок в своей команде. Он уволил сразу 5 замов.

Теперь у главы региона будет 6 заместителей: первый заместитель Валерий Бойко и заместители Дмитрий Ушаков, Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев и Михаил Каракоз. Дернова помимо поста заместителя будет занимать должность министра образования, Куприянов - министра труда и социального развития, Заев – министра строительства, но к марту 2019 года под него создадут два новых министерства.

Министром промышленности, согласно новой структуре правительства, будет Андрей Посаженников, министром экономики - Расим Галямов, министром по делам молодежи, физкультуры и спорта назначен Дмитрий Крикорьянц, здравоозхраннение возглавит Дмитрий Вьюшков, министром сельского хозяйства станет Максим Чекусов, культуру возглавит Юрий Трофимов, экологию будет курировать Илья Лобов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омской области задержали два автобуса с нелегалами
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования