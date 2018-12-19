Стала известна структура омского правительства Буркова

19 Дек. 12:08 2018-12-19T12:08:38+03:00

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Губернатор Омской области, выигравший выборы в сентябре этого года, представил новую структуру правительства. Накануне Александр Бурков озвучил ряд громких оставок в своей команде. Он уволил сразу 5 замов.

Теперь у главы региона будет 6 заместителей: первый заместитель Валерий Бойко и заместители Дмитрий Ушаков, Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев и Михаил Каракоз. Дернова помимо поста заместителя будет занимать должность министра образования, Куприянов - министра труда и социального развития, Заев – министра строительства, но к марту 2019 года под него создадут два новых министерства.

Министром промышленности, согласно новой структуре правительства, будет Андрей Посаженников, министром экономики - Расим Галямов, министром по делам молодежи, физкультуры и спорта назначен Дмитрий Крикорьянц, здравоозхраннение возглавит Дмитрий Вьюшков, министром сельского хозяйства станет Максим Чекусов, культуру возглавит Юрий Трофимов, экологию будет курировать Илья Лобов.