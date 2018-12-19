В Омске льготники могут получить скидку на покупку транспортной карты

19 Дек. 11:04 2018-12-19T11:04:52+03:00

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В мэрии могут пересмотреть стоимость пластиковой транспортной карты. Сейчас карта, по которой можно ездить с пересадками, для всех категорий граждан стоит 100 рублей. На нее можно зачислять деньги и ездить в пределах суммы на пластике.

Депутаты подумывают сделать скидку 50% для льготников - школьников, пенсионеров и студентов. Возможно, с 1 такая карта для них будет стоить 50 рублей.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в транспорте Омска подорожает. Омичам будет выгоднее платить по проездным или банковской картой – 25 рублей за поездку. Наличными поездка будет стоить 30 рублей. Школьника проезд по карте обойдется в 50 рублей, пенсионерам и студентам в 18 рублей.