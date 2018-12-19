2018-12-19T11:04:52+03:00
Общество

В Омске льготники могут получить скидку на покупку транспортной карты

Для льготников она будут стоить 50 рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Омске льготники могут получить скидку на транспортную картуВ Омске льготники могут получить скидку на транспортную картуФото: vk.com
Изменить размер текста:

В мэрии могут пересмотреть стоимость пластиковой транспортной карты. Сейчас карта, по которой можно ездить с пересадками, для всех категорий граждан стоит 100 рублей. На нее можно зачислять деньги и ездить в пределах суммы на пластике.

Депутаты подумывают сделать скидку 50% для льготников - школьников, пенсионеров и студентов. Возможно, с 1 такая карта для них будет стоить 50 рублей.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в транспорте Омска подорожает. Омичам будет выгоднее платить по проездным или банковской картой – 25 рублей за поездку. Наличными поездка будет стоить 30 рублей. Школьника проезд по карте обойдется в 50 рублей, пенсионерам и студентам в 18 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омской области задержали два автобуса с нелегалами
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования