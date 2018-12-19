В Омской области поймали пятерых браконьеров, застреливших на косулю

19 Дек. 10:59 2018-12-19T10:59:42+03:00

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В Любинском районе охотинспектор услышал множественные выстрелы и сразу же выехал искать стрелявших. Он обнаружил пятерых мужчин неподалеку от поселка Центрально-Любинский. Охотники с ружьями стояли около тела убитой косули. Инспектор не обнаружил у мужчин разрешения на охоту и вызвал полицейских.

Как сообщили в пресс-службе полиции, разрешение на охоту на косулю было только у одного. Но разрешение позволяло ему охотиться только на территории Большереченского района. У охотников изъяли одежду, ружья и тушу косули для проведения экспертиз. Полицейским теперь предстоит выяснить, кто именно из мужчин убил животное. Виновный нанес ущерб в 200 тысяч рублей, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.