2018-12-19T10:02:42+03:00
Происшествия

После аварии на трассе в Омской области в больницу попали три ребенка

Еще двоих взрослых тоже увезли на скорой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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После аварии на трассе в Омской области в больницу попали три ребенкаПосле аварии на трассе в Омской области в больницу попали три ребенкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне вечером на дороге Омск-Одесское произошла авария в районе 21 километра. В областной Госавтоинспекции сообщают, что 32-летний водитель на «Ауди» хотел объехать аварию, которая перегораживала дорогу. Он выехал на встречку, где сначала столкнулся с двумя машинами «Ниссан».

В салоне «Ауди» находились трое детей: девочки 5 и 7 лет и двухлетний мальчик. Всех их увезли медики на скорой. Помощь врачей понадобилась и водителю с пассажиркой второй машины «Ниссан». Их также увезли в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

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