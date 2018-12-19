В Омске врач брал взятки за липовые больничные

19 Дек. 09:41 2018-12-19T09:41:26+03:00

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В Ленинском суде Омска рассматривали дело врача-терапевта из Городской поликлиники №3. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, медик без осмотра пациентов давал им листы нетрудоспособности, чтобы пациенты могли «прогулять» работу.

Как выяснилось, за липовые больничные листы терапевт получал в среднем по 5 тысяч с человека. Всего он успел оформить такие «больничные» трем пациентам. Диагнозов, которые врач указывал в медицинских карточках пациентов, на самом деле не было у пациентов.

На врача завели два уголовных дела по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». Суд назначил врачу в 50 тысяч рублей за обе статьи.