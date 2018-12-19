В Омске полицейские арестовали подпольной водки на 3,5 млн рублей

19 Дек. 09:20 2018-12-19T09:20:17+03:00

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Шесть омичей организовали целый завод по производству нелегальной водки у себя в гараже. Полицейские поймали их после сделки купли-продажи с оптовым покупателем из Азовского района.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, организатором производства был уже судимый за такое же преступление 43-летний омич. Он снял большой гараж в Ленинском округе и наладил там производство водки со своими знакомыми. Мужчины производили там спиртное, развали его по бутылкам, клеили этикетки и акцизные наклейки из Казахстана.

При обыске полицейские изъяли больше 12 тысяч бутылок водки общей стоимостью 3,5 миллиона рублей. Как показала экспертиза, изъятый алкоголь не соответствует нормам, однако угрозы для жизни не представляет. На мужчин завели несколько уголовных дел, каждому из них грозит до 6 лет тюрьмы.