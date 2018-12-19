Омичей из ветхого жилья переселяют в недостроенные дома

19 Дек. 08:45 2018-12-19T08:45:46+03:00

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В прокуратуре Омской области обсудили итоги расселения 1025 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на сегодняшний день остаются нерасселенными 34 квартиры в 28 домах.

Оказалось, прокуроры в ходе различных проверок нашли грубые нарушения со стороны местных администраций. В ряде домов, которые были предназначены для переселения туда людей из аварийных домов, нашли нарушения. Они были недостроены или построены некачественно. По таким нарушениям были возбуждены уголовные дела.

Как мы уже писали нарушения были выявлены и при сносе аварийных домов. Треть из них еще не снесены и представляют угрозу для жизни людей, которые проходят мимо или попали на их территорию. Всего прокуроры выявили порядка 200 нарушений.

Как сообщает региональный минстрой, на ликвидацию аварийного жилья на территории области в 2019-2023 гг. из федерального и областного бюджетов планируется выделить свыше 2,8 млрд руб.