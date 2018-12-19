2018-12-19T07:56:47+03:00
Происшествия

В Омске в ДТП с маршруткой легковушка превратилась в груду металлолома

Водитель и пассажир легковушки попали в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В столкновении с маршруткой легковушка превратилась в груду металлоломаВ столкновении с маршруткой легковушка превратилась в груду металлоломаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария сегодня ранним утром произошла на улице Волгоградская. Там столкнулись маршрутка и легковушка «Тойота». В маршрутке, к счастью еще не было пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 21-летний водитель иномарки ехал в направлении улицы Лукашевича. Когда он заезжал на кольцо, он не выдержал безопасную дистанцию. Машина врезалась в заднюю часть микроавтобуса «Фиат», за рулем которого был 55-летний водитель. Легковушка от удара превратилась в груду металлолома. Маршрутка пострадала не сильно. Приехавшие на место аварии медики госпитализировали водителя «Тойоты» и его пассажира.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства

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