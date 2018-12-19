2018-12-19T07:46:04+03:00
Общество

В омском магазине у бизнесмена украли кошелек с 88 тысячами

Кошелек предприниматель случайно оставил на витрине [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В полицию пришел 34-летний омич, который сказал, что случайно оставил свой кошелек на витрине с раковинами в своем магазине сантехники. Он вышел всего на несколько минут, а кошелек уже пропал. Там была крупная сумма – 88 тысяч рублей. Предприниматель сразу обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, просмотр видео с камер видеонаблюдения показал: вслед за предпринимателем мимо витрины прошел мужчина, который забрал кошелек и спрятал его под куртку. Полицейские установили его личность, похитителем оказался 52-летний бизнесмен. Полицейским он зявил: думал, что кто-то потерял кошелек. Он поспешил его присвоить. Сейчас бумажник и деньги вернули владельцу. На воришку завели уголовное дело по статье «Кража».

Кража кошелька в магазине.

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