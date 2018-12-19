2018-12-19T07:22:12+03:00
Общество

Омского авиадебошира внесли в «черный список»

Рейсами авиакомпании он не сможет летать год
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омского авиадебошира внесли в «черный список»Омского авиадебошира внесли в «черный список»Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Омского дебошира внесла в свой черный список одна из авиакомпаний. Мужчина летел из Москвы в Омск и на борту самолета выпил. Когда алкоголь ударил в голову, он начал материться и ругаться с другими пассажирами, вести себя шумно и агрессивно. На замечания экипажа он не реагировал. Когда самолет приземлился в Омске, мужчину передали полиции.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, суд в Омске обязал мужчину выплатить штраф. Его осудили по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». Также компания внесла дебошира в «черный список», теперь целый год он не сможет летать ее рейсами.

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