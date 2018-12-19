2018-12-19T06:56:51+03:00
Общество

Бурков назначил руководителем аппарата омского губернатора женщину из Госдумы

Им стала Анна Марухина
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Губернатор назначил себе главного помощникаГубернатор назначил себе главного помощникаФото: пресс-служба правительства Омской области
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Распоряжением губернатора региона Александра Буркова на должность руководителя Аппарата губернатора и Правительства Омской области назначена Анна Марухина, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее такую должность занимал Юрий Карючин, но в июле этого года он ушел в отставку по собственному желанию.

Анна Марухина родилась в Читинской области, ей 28 лет. В 2012 году она окончила Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации. Затем в 2014 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ . Она имеет классный чин – Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

Ранее Марухина работала советником Буркова, когда он был депутатом Государственной думы.

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