Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач

18 Дек. 16:57 2018-12-18T16:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

О перестановках в составе омского правительства стало известно на этой неделе. Губернатор Александр Бурков отправил в отставку сразу пятерых своих заместителей. На их место он назначил министров Татьяну Дернову, Антона Заева, Владимира Куприянова и начальника управления внутренней политики Михаила Каракоза.

Ротацию в команде главы региона уже прокомментировал депутат горсовета Алексей Ложкин.

- По новому составу правительства я могу сказать только одно: давайте дождемся первых результатов работы, дадим людям поработать и уже будем смотреть. Тогда и можно давать оценку решения губернатора, - считает Алексей Ложкин. - На всех предприятиях и крупных организациях существует так называемый кадровый резерв. Поэтому если людей берут из состава действующего правительства - ничего страшного я лично в этом не вижу. Руководитель сам видит, как работает его подчиненный. Если он проявляет себя хорошо, почему бы не дать ему шанс попробовать себя на более высокой должности. Скорее всего, нынешним зампредам давались определенные поручения и ставились цели. Но эти поручения губернатора, видимо, они не выполнили, поэтому и потеряли свои должности. Поэтому для меня их увольнения не стали неожиданностью. Я думаю, для нового правительства - это определенный сигнал от губернатора: большого запаса времени для выполнения поставленных целей у них не будет.