В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики

18 Дек. 14:28 2018-12-18T14:28:44+03:00

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В Привокзальном поселке двое мужчин совершили налет на павильон быстрого питания на улице Блусевич. Они украли из кассы павильона 5 тысяч рублей. У владельца киоска была камера видеонаблюдения, которая и засняла преступников. Фото мужчин передали сотрудникам Росгвардии для поиска.

Ночью, патрулируя город, росгвардейцы заметили на улице Советской мужчину, похожего на того, который ограбил торговую точку. Его остановили и доставили в отделение полиции. Как выяснилось там, мужчина уже находился в федеральном розыске. На него заведено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Однако он не явился в суд и его объявили в розыск. Сейчас у мужчины появится еще одна статья за кражу.