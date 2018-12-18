Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет

18 Дек. 14:15 2018-12-18T14:15:08+03:00

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Власти продолжают вести информационную работу с населением. Во время встреч с жителями и старшими по домам рассказывается об изменениях в системе вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). С 1 января услуга становится коммунальной. Оплачивать ее омичи будут не в квитанции управляющей компании, а в платежке, которую пришлет региональный оператор. В нашем регионе им стала новосибирская фирма ООО "Магнит".

В то же время по новому закону организовать санитарную площадку, если ее нет, должны сами собственники, в случае если земля находится в их владении. Бремя покупки мусорных контейнеров тогда тоже ложится на плечи жильцов. Об этом рассказал начальник Государственной Жилищной инспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых.

- Региональный оператор фактически начнет выставлять квитанции всем жителям Омской области. Так или иначе, но человек получит свою платежку. Что же до людей, которые не являюются жителями омского региона, правильнее было бы формировать претензию к ним и составлять акты, - добавил Александр Бурых на встрече с жителями.