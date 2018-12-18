В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках

18 Дек. 14:21 2018-12-18T14:21:31+03:00

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В Региональной энергетической комиссии утвердили новые тарифы для частных перевозчиков, которые будут действовать с 1 января.

У частных перевозчиков новые тарифы варьируются от 25,7 рублей до 28,3 рублей. Таким образом, рост тарифа составил всего от 5 до 11 процентов. Получается, в маршрутках не могут сделать стоимость проезда с нового года выше 28 рублей. И это не зависит от способы оплаты за проезд - наличными или по карточке.

Добавим, что себестоимость перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах немного выше, поэтому они и устанавливают оплату 30 рублей за наличные.