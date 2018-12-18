Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве

18 Дек. 13:43 2018-12-18T13:43:20+03:00

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Перестановки в областном правительстве на этой неделе стали главной политической темой. Губернатор Омской области Александр Бурков разом уволил сразу пятерых своих заместителей - Владимира Компанейщикова, Сергея Фролова, Андрея Стороженко, Татьяну Вижевитову и Игоря Бондарева. На их место он назначил действующих министров - Антона Заева, Татьяну Дернову, Михаила Каракоза и Владимира Куприянова. Для многих такая рокировка стала неожиданностью. Но политолог, член Общественной палаты Омской области Михаил Машкарин, считает, что с перестановками в региональном правительстве как раз все логично.

- Сразу после приезда в Омск Бурков стал подтягивать кадры из Екатеринбурга. Другого резерва у него не было. После знакомства с подчиненными сделал выводы, которых многие эксперты не ожидали. Но я как раз считаю, что губернатор все сделал правильно, - рассуждает Михаил Машкарин. - В новой его команде есть его ярые сторонники, а также чиновники, на которых он долгое время смотрел и остановил свой выбор.

Как считает политолог, с Сергеем Фроловым злую шутку сыграла история с обманутыми дольщиками. Зампред обещал людям решить проблему, но так и не сделал этого. За это, по мнению Машкаина, и поплатился своей должностью.