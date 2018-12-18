18 Дек. 13:53 2018-12-18T13:53:23+03:00

В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Омской области продолжается сезон ОРВИ. Количество заболевших детей и взрослых увеличивается каждую неделю. На неделю с 10 декабря по 16 декабря Роспотребнадзор зарегистрировал 9967 новых случаев заболевания ОРВИ. Как отмечают в ведомстве, такая цифра ниже эпидемического порога на 12,6%. Отметим, что в первую неделю декабря количество заболевших было на 21,8% ниже эпидпорога.

Вирусы гриппа, если верить санитарным врачам, в регионе не зарегистрированы. В основном циркулируют негриппозные респираторные вирусы: риновирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и метапневмовирусы.

На данный момент для предотвращения распространения заболевания на карантин закрыли 27 групп в 15 детских садиках и 40 классов в 17 школах. На прошлой неделе на карантине было всего 6 школ. Класс или группу на карантин закрывают, если там более 20% отсутствующих по причине ОРВИ.