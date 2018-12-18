В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В социальных сетях омичи поделились фотографиями аварии на Левобережье. Новый автобус марки «ПАЗ Некст» ехал с пассажирами по маршруту 14. На перекрестке улицы Ватутина и улицы Дмитриева он столкнулся с легковушкой «Тойота».
По всей видимости, в аварии виноват автобус – он, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил иномарке. Автобус и машина получили несерьезные повреждения, о пострадавших в аварии очевидцы не сообщают.
Омичи жалуются, что на данном перекрестке раньше стояли два лежачих полицейских, которые недавно убрали. Лежачие полицейские делали пешеходный переход рядом более безопасным, а также замедляли поток машин, позволяя автобусам поворачивать.