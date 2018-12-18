2018-12-18T12:53:47+03:00
Общество

В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч

Мошенников сейчас ищут
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пенсионерка услышала рекламу по радио и потеряла 300 тысячВ Омске пенсионерка услышала рекламу по радио и потеряла 300 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожилая пенсионерка слушала радио, на котором прозвучала реклама. В ней обещали помочь оформить прибавку к пенсии для всех ветеранов труда. И 85-летняя женщина позвонила по услышанному телефону. Там записали все данные омички, что-то посчитали и сказали, что ей положена выплата в 500 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мошенники сказали пенсионерке, что для оформления документов ей нужно перевести 45 тысяч рублей на специальный счет. Доверчивая пенсионерка сделала это. После этого ее попросили еще раз повторить перевод, но уже на сумму 253 тысячи рублей. Не задумываясь, пожилая омичка снова перевела деньги. В третий раз у нее запросили уже 166 тысяч рублей. Однако сотрудники банка остановили сибирячку и посоветовали обратиться в полицию.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», преступников сейчас ищут. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

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