2018-12-18T12:08:05+03:00
Общество

Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты

Предприятие так экономит
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском ПАТП объяснили, почему новые «Газели» поедут по непопулярным маршрутамВ омском ПАТП объяснили, почему новые «Газели» поедут по непопулярным маршрутамФото: vk.com
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В Омск до конца года приедут 100 новых «Газелей Некст». Они будут оборудованы специальными пандусами, чтобы инвалиды и детские коляски могли без труда заехать в транспорт. Новые маршрутки также имеют большие двери и просторный салон. Такие маршрутки, однако, запустят далеко не по центру города. Пассажирское предприятие №8, которое купило микроавтобусы более чем за 350 млн, планирует пустить микроавтобусы на маршрутках с низким пассажиропотоком: №№16, 37, 88, 23, 94 и 96. Омичей такое решение немного удивило. Почему так происходит, объяснил «Комсомолке» директор ПАТП №8 Виталий Маслик:

- Новые маршрутки планируют запустить на маршруты с низким пассажиропотоком. Почему это будет сделано – только из целей экономии, вы же знаете, что пускать большие автобусы на такие маршруты нецелесообразно. Они не будут окупаться. На данных маршрутах сейчас мало автобусов, поэтому мы запустим новые маршрутки туда. Мы не можем их пусть в центр города, там и так достаточно транспорта.

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