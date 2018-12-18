2018-12-18T11:56:32+03:00
Общество

Президент ФХР Третьяк требует построить в Омске новый стадион к чемпионату мира

Только в этом случае у нас пройдет молодежный чемпионат
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Сегодня в Омск прилетает президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он будет оценивать готовность нашего города принять матчи молодежного чемпионата мира 2023 года. Напомним, Омск планирует разделить с Новосибирском проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Такую идею уже поддержали в областном правительстве, Федерации хоккея России и Международной федерации хоккея.

Сейчас главная проблема для Омска – это стадион. К сожалению, в связи с аварийным состоянием «Арены-Омск» наш город остался без хоккея – матчи попросту негде проводить, команда «Авангард» уехала проводить домашние матчи в Балашиху. О проблеме со стадионом сказал и Владислав Третьяк:

- В Омске сейчас проблема со стадионом, но этот город живет хоккеем. Руководство области предложило провести часть матчей у них, в Новосибирске состоится финальная часть турнира. Сейчас главное, чтобы они гарантировали постройку новой арены ФХР и ИИХФ. Рене Фазель поддерживает пока только идею проведения чемпионата в России. Международная федерация во время инспекций проверит, готов ли Омск организовать на таком высоком уровне второе по рангу соревнование среди сборных, - сказал Третьяк Спорт-Экспрессу.

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