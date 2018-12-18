Представитель Общественной палаты Омской области выступает за защиту прав журналистов

18 Дек. 10:19 2018-12-18T11:30:17+03:00

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Александр Малькевич, который с недавнего времени представляет Общественную палату Омской области на федеральном уровне, стал еще и главой комитета по СМИ в этой организации. Он уже подготовил ряд существенных предложений.

- Сейчас проблема давления на региональные СМИ стоит очень остро, поступает много информации об ущемлении журналистов. Общественная палата, как наиболее независимый институт, равноудаленный и не имеющий никаких интересов в регионах, может принимать сигналы с мест о давлении со стороны региональных властей на журналистов, - рассказывает Александр Малькевич. - Наша комиссия готова реагировать на такие сигналы вместе с Союзом журналистов и общественными организациями. Будем стремиться сформировать пул общественников и экспертов, который серьезно займется защитой прав наших коллег. Уже в начале следующего года мы планируем провести совместное заседание нашей комиссии и профильного комитета Госдумы, где наряду с предложениями коллег, собранными за время наших мероприятий в регионах, будет обсуждаться и тема нарушения прав журналистов и случаи давления на СМИ.

Также по инициативе Александра Малькевича разработана «Черная книга медиасвоебоды», где перечислены все случаи нарушения прав российских журналистов и русскоязычных СМИ за рубежом.