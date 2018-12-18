В Омске ищут водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП
Мальчика с тяжелыми травмами увезли в больницу
Всех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят звонить по телефону дежурной части.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Омска на улице Волховстроя в 19.15 вчера, 17 декабря. Водитель на неустановленном пока авто сбил на дороге 14-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Подростка с тяжелыми травмами увезли в больницу. Тем временем областная полиция ищет сбежавшего водителя и просит откликнуться очевидцев случившегося.
Всех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят звонить по телефону дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Омску 79-35-04 или 02.