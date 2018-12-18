2018-12-18T08:40:23+03:00
Политика

Уволенный омский вице-губернатор высказался о своей отставке

Владимир Компанейщиков дал понять, что совершенно не расстроился
Станислав МУХИН
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Компанейщиков после продолжительной паузы все-таки высказался о своем увольнении.Компанейщиков после продолжительной паузы все-таки высказался о своем увольнении.Фото: Facebook
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На днях стало известно о целой серии отставок в региональном правительстве. Губернатор уволил сразу четверых пятерых своих заместителей - Татьяну Вижевитову, Сергея Фролова, Андрея Стороженко, Игоря Бондарева и Владимира Компанейщикова. Последний после продолжительной паузы все-таки высказался о своем увольнении.

- Мне мало за что, из того что я делал в правительстве, стыдно. Даже к последним губернаторским выборам я не имел никакого отношения, - написал Компанейщиков в социальных сетях. - Стыдно, что сделал очень немногое из того, что хотел и наверное мог. Но обсуждать прошлое смысла нет, его не изменить. Так что думаю о новом.

Ранее отставку "Комсомолке" прокомментировала бывший вице-губернатор Татьяна Вижевитова. Чиновница призналась, что решение губернатора стало для нее полной неожиданностью, и она рассчитывала доработать 3 месяца до пенсии.

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