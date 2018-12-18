Прокуратура: Из 320 аварийных домов в Омске не снесли почти половину

18 Дек. 08:26 2018-12-18T08:26:34+03:00

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По программе переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Омске расселили 320 домов. Однако, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, еще не все здания снесли. Ведомство организовало проверку.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что из 320 расселенных аварийных домов не снесли еще 115 домов. Многие из них обрушены, с их территории не вывезен строительный мусор. К тому же они находятся в свободном доступе для людей и людей, поэтому могут представлять опасность.

Прокуратура внесла представление мэру Омска, а также направила иски в суды с требованием завершить снос расселенных аварийных домов.