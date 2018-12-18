Ребенку омича, погибшего на лесозаготовке, будут выплачивать компенсацию до 18 лет

18 Дек. 08:18 2018-12-18T08:22:33+03:00

Организация-ответчик пыталась оспорить это решение, но его оставили в силе

Изменить размер текста: A A

Омичка подала иск к ООО «Алтай-Форест» в интересах своего ребенка. Муж этой женщины погиб на лесозаготовке, где работал как раз от этой компании.

Как выяснилось, трагедия произошла в марте в окрестностях поселка Каракоза Томской области. Один из работников перевозил уже срубленный лес. Во время погрузки одно из бревен сорвалось и раздавило работника. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

В итоге без кормильца остался его несовершеннолетний ребенок. Но жене мужчины только через суд удалось восстановить его права.

- При вынесении решения суд пришел к выводу, что, так как в действиях пострадавшего не было установлено грубой неосторожности, то организация-работодатель, как владелец источника повышенной опасности, обязана возместить причиненный вред, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Октябрьский суд удовлетворил иск и постановил выплатить ребенку погибшего компенсацию в 100 тысяч рублей. Кроме того, ему положены ежемесячные выплаты. Компания-ответчик попыталась обжаловать это решение в облсуде, но и там его оставили без изменения.