2018-12-18T08:22:33+03:00
Общество

Ребенку омича, погибшего на лесозаготовке, будут выплачивать компенсацию до 18 лет

Организация-ответчик пыталась оспорить это решение, но его оставили в силе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Мальчику погибшего рабочего положена разовая компенсация в 100 тысяч и ежемесячное пособие.Мальчику погибшего рабочего положена разовая компенсация в 100 тысяч и ежемесячное пособие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омичка подала иск к ООО «Алтай-Форест» в интересах своего ребенка. Муж этой женщины погиб на лесозаготовке, где работал как раз от этой компании.

Как выяснилось, трагедия произошла в марте в окрестностях поселка Каракоза Томской области. Один из работников перевозил уже срубленный лес. Во время погрузки одно из бревен сорвалось и раздавило работника. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

В итоге без кормильца остался его несовершеннолетний ребенок. Но жене мужчины только через суд удалось восстановить его права.

- При вынесении решения суд пришел к выводу, что, так как в действиях пострадавшего не было установлено грубой неосторожности, то организация-работодатель, как владелец источника повышенной опасности, обязана возместить причиненный вред, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Октябрьский суд удовлетворил иск и постановил выплатить ребенку погибшего компенсацию в 100 тысяч рублей. Кроме того, ему положены ежемесячные выплаты. Компания-ответчик попыталась обжаловать это решение в облсуде, но и там его оставили без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омской области задержали два автобуса с нелегалами
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования