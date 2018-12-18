В Омской области женщина устроила тройное ДТП

18 Дек. 08:09 2018-12-18T08:09:49+03:00

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Авария с тремя машинами случилась на трассе в Марьяновском районе. 43-летняя омичка за рулем автомобиля «ДЭУ Нексия» ехала по трассе «Челябинск-Новосибирск». Она не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с машиной марки «ВАЗ-2105». Отечественная машина от удара вылетела в кювет, а иномарка омички вылетела на встречную полосу и уже там столкнулась с «Тойота Королла». Машины в результате аварии оказались сильно повреждены.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель и пассажиры машины «ДЭУ» после аварии обратились за помощью медиков. Остальным участникам аварии помощь не потребовалась. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства и причины аварии.