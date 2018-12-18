2018-12-18T09:55:48+03:00
Политика

Омская область плюсом получит 1,4 млрд. рублей из федерального бюжета

В Общественной палате прокомментировали это решение
Леонид БАРХАТОВ
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Омская область под конец года получит очередной федеральный транш. В региональный бюджет в декабре дополнительно поступит порядка 1,4 миллионов рублей. Эти деньги придут в Омскую область двумя частями. Сперва, регион получит 152 миллиона рублей на дотации по выпадающим доходам. Они возникнут в результате отмены налога на движимое имущество организаций. Эта сумма уже будет учтена в бюджете 2018 года - региональное ЗакСобрание примет последние поправки в главный финансовый документ уже 20 декабря.

Второй транш составит 1 миллиард 250 миллионов рублей на сбалансированность бюджета и первоочередные расходы. Всего правительству губернатора Александра Буркова удалось получить в текущем году федеральную поддержку в размере почти 18 миллиардов. Глава региона уже прокомментировал, что даст эта подержка Омской области.

- На протяжении всего года мы тесно работали с федеральным центром, и как показывает результат этого взаимодействия, смогли доказать и обоснованную потребность в увеличении объемов финансовой поддержки, и готовность Омской области обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств, - сказал Александр Бурков. - Забегая вперед, можно сказать, что исполнение бюджета 2018 года завершается успешно. Дополнительная федеральная поддержка позволит нам существенно улучшить те финансовые показатели, с которыми регион будет финишировать.

- Губернатор проводит очень важную и сложную работу по привлечению дополнительного федерального финансирования. Эти средства пойдут на самые важные сферы жизни: медицину, ЖКХ, образование. В бюджетном послании Александр Бурков не раз подчеркивал важность выполнения майских указов президента. Важно, что федеральный центр нас слышит, - прокомментировала секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.

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