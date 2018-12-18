2018-12-18T08:07:41+03:00
Происшествия

Главаря банды омских головорезов требуют приговорить к пожизненному заключению

На расправу с людьми он взял своего сына-подростка
Анна МИКУЛА
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Убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омском областном суде рассматривают уголовное дело в отношении 8 жителей Павлоградки. Они сколотили банду и нападали на людей. Самое жестокое их преступление произошло в ночь с 1 на 2 июня 2017 года.

43-летний глава группировки выпивал вместе с 3 знакомыми. Потом он предложил продолжить праздник жизни на местном ипподроме. С собой он взял сына-подростка. Сам вооружился ножом, сыну дал ружье. Приехав на место, родственники расправились с пришедшими на встречу людьми. Потом тела вывезли в лесополосу и спрятали.

Мотив преступления до конца не ясен - потерпевшие в этой истории рассказать уже не могут, они мертвы. Другие свидетели - участники ОПГ - они давали сбивчивые показания, пытаясь запутать следствие. Как объяснили в областной прокуратуре, конфликт между сельчанами тянулся уже давно. С чего все началось, установить уже невозможно. В тот вечер, как раз под предлогом примирения, подсудимый и выманил оппонентов в безлюдное место.

Отца и сына судят по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Еще двоих подельников - по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Остальным инкриминированы преступления против собственности и в сфере незаконного оборота оружия.

- В прениях сторон по данному уголовному делу государственным обвинителем предложено признать подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - 43-летнему фигуранту уголовного дела, с учетом повышенной общественной опасности совершенного им преступления, предложено назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, пятерым подсудимым – в виде лишения свободы на определенный срок, одному лицу предложено наказание в виде обязательных работ, другому - в виде штрафа.

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