2018-12-18T07:31:33+03:00
Происшествия

В Омске брошенный любовник-таксист зарезал подругу

Женщина умерла в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске брошенный любовник-таксист зарезал подругуВ Омске брошенный любовник-таксист зарезал подругуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичка познакомилась в интернете с таксистом, переписка переросла в отношения, которые продлились недолго – всего полтора месяца. После этого 36-летняя женщина решила закончить отношения. Любовника это очень огорчило, он взял нож и поехал к женщине. Дождавшись ее у подъезда, он ударил ее несколько раз ножом.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, таксист бросил у подъезда раненую женщину и уехал. Омичка успела позвонить маме, которая вызвала полицию. К сожалению, медики не смогли спасти женщину, и она умерла в больнице через несколько часов.

Сотрудники полиции задержали таксиста, в машине у него обнаружили нож и одежду в крови. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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