В Омске брошенный любовник-таксист зарезал подругу
Омичка познакомилась в интернете с таксистом, переписка переросла в отношения, которые продлились недолго – всего полтора месяца. После этого 36-летняя женщина решила закончить отношения. Любовника это очень огорчило, он взял нож и поехал к женщине. Дождавшись ее у подъезда, он ударил ее несколько раз ножом.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, таксист бросил у подъезда раненую женщину и уехал. Омичка успела позвонить маме, которая вызвала полицию. К сожалению, медики не смогли спасти женщину, и она умерла в больнице через несколько часов.
Сотрудники полиции задержали таксиста, в машине у него обнаружили нож и одежду в крови. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.