2018-12-18T07:11:07+03:00
Происшествия

В Омске после аварии сгорела грузовая «Газель»

О пострадавших пока не сообщается [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Очевидцы в соцсетях поделились видеозаписью последствий сегодняшней аварии на улице Волгоградская. Они засняли горящую грузовую «Газель». Как пишут омичи, после столкновения с другой машиной «Газель» моментально вспыхнула. По всей видимости, удар был очень сильным.

На видео можно заметить водителя, который безуспешно пытается потушить автомобиль всеми доступными способами. Больше всего омичей возмутили водители, которые проезжали мимо и снимали все на видео вместо того, чтобы помочь водителю справится с пожаром. Как написали проезжающие мимо омичи, машина сгорела дотла:

- От «Газели» ничего не осталось, все выгорело. Только что проезжал. Лишь бы люди были целы, - написал в комментариях один из очевидцев. О пострадавших пока не сообщается.

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