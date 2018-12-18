Чиновников из Омской области обязали выплатить стройфирме 3,2 млн

18 Дек. 06:52 2018-12-18T06:56:07+03:00

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Администрацию Русско-Полянского района обязали рассчитаться по муниципальному контракту. Они заказали компании "Сибирские котлы и технологии" строительство котельной. Но деньги - 3,2 млн рублей подрядчик получить не смог.

- Несмотря на то, что хозяйствующим субъектом свои обязательства были выполнены своевременно и в полном объеме, должностные лица не принимали мер к оплате соответствующей сделки, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по исполненному муниципальному контракту на сумму свыше 3,2 млн. рублей погашена в полном объеме.