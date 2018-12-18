Омичам, пострадавшим в ДТП с маршруткой и мусоровозом, выплатили 7 млн

18 Дек. 04:54 2018-12-18T04:54:03+03:00

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Крупная авария произошла еще в августе. Маршрутка на улице Лукашевича столкнулась с мусоровозом. Водитель микроавтобуса не уступил дорогу грузовику. В итоге машины врезались, после чего "Газель" отбросило в столб. Два пассажира погибли, еще двое - получили серьезные травмы. Сейчас стало известно, что родным погибших и пострадавшим выплатили страховые выплаты. Всего около 7 миллионов рублей.

- Всего за прошедший период было произведено 8 выплат. Размер каждой выплаты был индивидуален и зависел от тяжести полученных пассажиром травм. Максимальные выплаты – по 2 025 000 рублей получили родственники двух погибших пассажиров в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчиков, - уточнили в страховой группе "Ренессанс".