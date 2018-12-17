Секретарь Общественной платы прокомментировала перестановки в омском правительстве

17 Дек. 14:54 2018-12-17T14:55:06+03:00

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В региональном правительстве произошли серьезные перестановки. Накануне губернатор Омской области объявил об отставке целого ряда заместителей председателя правительства. Своих постов лишились Татьяна Вижевитова, Владимир Копмпанейщиков, Борис Смольников, Андрей Стороженко и Игорь Бондарев. Их места заняли действующие министра Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев и Михаил Каракоз.

Изменения в областном правительстве прокомментировала секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. Она считает, что к своему решению губернатор подошел крайне взвешенно и ему удалось сохранить баланс между опытными людьми и новыми управленцами.

- У главы региона было много времени изучить всех кандидатов, познакомиться с ними и выбрать тех, кто войдет в новую команду. Мы видим, что новыми зампредами назначены опытные люди, профессионалы в своей отрасли. Видно, что были на примете, в кадровом резерве, поэтому ничего удивительного здесь нет. Думаю, будут еще изменения, например, в составе самих министерств. Нужно просто подождать, - комментирует Лидия Герасимова.