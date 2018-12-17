Представитель Омской области возглавит комиссию по СМИ в федеральной Общественной палате

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-17T15:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре Общественная палата Омской области отмечает 10-летие со дня создания. Так совпало, что в начале месяца один из ее членов Александр Малькевич вышел на федеральный уровень. Теперь он представляет наш регион в Общественной палате РФ еще и в качестве главы комитета по СМИ.

Приступил к работе он уже с конкретным планом действий. накануне Александр Малькевич представвил свою программу по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

- Работа нашей комиссии распадается на два больших блока - это деятельность и проблемы региональных СМИ и «жизнь» в сети интернет. Пожалуй, можно выделить и третье направление работы, связанное с НКО, но по масштабу проблем оно, конечно, уступает первым двум. Сфера очень сложная, накопившихся проблем - масса, - рассказал Малькевич.

Глава комитета по СМИ планирует заняться как узкопрофессиональными вопросами, так и проблемами, которые затрагивают все общество в целом. Например, планируются уделить особое внимание контролю за размещением в интернете экстремистского контента - особенно среди подростков, вопросам защиты детей от влияния компьютерных игр. Также планируют обсудить проблемы кибербезопасности.