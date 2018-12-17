Укушенный за ягодицу омич хотел отсудить у хозяина собаки 100 тысяч

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-17T13:19:42+03:00

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Укушенный омич обратился в суд за компенсацией. Как оказалось, он зашел на охраняемую территорию, а привязанная собака вцепилась ему в руку и укусила за ягодицу. Омичу потребовалось длительное лечение. По его словам, раны сильно болели. После выздороления он решил обратиться в суд за компенсацией.

Как сообщили в пресс-службе центрального суда, мужчина потребовал от хозяина собаки 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Судья признал, что хозяин собаки не обеспечил такие условия содержания животного, при которых она не покусала бы людей.

По суду омичу присудили компенсацию в 10 тысяч рублей. Ее должен выплатить хозяин собаки.