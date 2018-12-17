Омский музей просит поделиться вещами, связанными с Достоевским

17 Дек. 12:50 2018-12-17T12:51:58+03:00

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В 2021 году отмечается 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. Одноименный омский музей уже начал готовиться к знаментательной дате. Горожан просят поделиться вещами той эпохи, когда великий романист сидел в нашем городе. Их будут использовать в экспозиции.

- Может быть, у кого-нибудь из вас в семейных архивах сохранились старые открытки с видами Омска середины прошлого века? Первые фотографии, сделанные в нашем городе? Может быть, в ваших семейных архивах хранятся воспоминания старожилов? - обратились к омичам сотрудники музея имени Достоевского. - Кто-то из них мог служить в подразделениях, обеспечивающих охрану крепости и арестантов, кто-то - лечить больных в омском военном госпитале, кто-то мог состоять на службе в Главном управлении Западной Сибири.

Также просят поискать на антресолях журналы «Отечественные записки» и «Русский вестник» середины 19 века и приложения к ним.

Вещи можно приносить по адресу: улица Достоевского, 1. Справки по телефону 24-29-65. Связаться с музеем можно и по электронной почте: lit-museum@mail.ru или в социальных сетях.