2018-12-17T12:52:33+03:00
Общество

В Омске стали подделывать талоны на снег

Омичи пытаются использовать прошлогодние талоны на вывоз снега
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске стали подделывать талоны на снегВ Омске стали подделывать талоны на снегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске с начала зимы, по данным властей, было вывезено 169 411 кубометров снега. Физические и юридические лица вывезли чуть больше трех тысяч снега. Для этого частникам нужно получить специальный талон. Его цена – 70 рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прошлогодние талоны на вывоз снега уже недействительны. Для получения нового талона нужно прийти бухгалтерию управления дорожного хозяйства и благоустройства». Там специалисты поменяют старый на новый. Такую меру ввели из-за участивших случаев подделок талонов.

Талоны на вывоз снега можно приобрести в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» по адресу: ул.Степная 73 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, телефон для справок: 20-16-42 или в дорожно-эксплуатационных участках в округах.

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