Политолог о назначениях в правительстве: Губернатор не может постоянно перетягивать людей из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-17T12:07:36+03:00

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Рабочая неделя началась с громких отставок и новых назначений в правительстве Омской области. Губернатор региона Александр Бурков после выигранных в сентябре выборов начал формировать новое правительство. Назначения будут проходить до марта. Уволенная Татьяна Вижевитова уже прокомментировала свою отставку и призналась: рассчитывала 3 месяца доработать до пенсии.

Политолог Владимир Радул рассказал «Комсомолке», что новые назначения вполне ожидаемы и понятны:

- Александр Бурков с точки зрения кадровой политики в сложной ситуации. С одной стороны он не может постоянно перетягивать в правительство людей из Екатеринбурга. Это вызовет ревность местных элит, дескать, почему ты не берешь омских? С другой стороны и среди омичей есть много профессионалов, в отношении которых ведется противодействие. Многие заинтересованы в том, чтобы тот или иной спец не попал в команду губернатора. После последних перестановок у меня нет ощущения, что мы не увидели свежей крови. Бурков проработал с этими людьми больше года, наверное, ему виднее. Те же Куприянов и Дернова отлично знают свои сферы и заслуженно получили повышения до зампредов. К тому же к этим чиновникам нет претензий ни у силовиков, ни у общество. Они не засвечивались в крупных скандалах. Каракоз, по моему мнению, вообще давно перерос свою должность. Мне понятны эти назначения.