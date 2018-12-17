2018-12-17T12:18:42+03:00
Происшествия

В центре Омска столкнулись 4 машины и автобус

Авария произошла у Транспортной академии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска столкнулись 4 машины и автобусВ центре Омска столкнулись 4 машины и автобусФото: vk.com
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В центре Омска случилась авария с участием сразу пяти машин: пассажирского автобуса, такси и еще трех легковушек. Все они столкнулись у Транспортной академии на перекрестке проспекта Маркса и улицы Маяковского. По всей видимости, водители не соблюдали дистанцию, поэтому они врезались друг в друга паровозиком, когда кто-то резко затормозил. Очевидцы опубликовали фото и видео в социальных сетях.

В аварии никто серьезно не пострадал. У машин немного повреждена задняя часть, у некоторых перед. На снимке видно, что дорога, где столкнулись машины, припорошена снегом, возможно, это также стало причиной аварии. Как пишут омичи в комментариях, на место уже вызвали сотрудников ГИБДД.

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