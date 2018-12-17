2018-12-17T11:24:19+03:00
Общество

Омич - о квартире, где случился взрыв: Я поджог жилье, когда сестра сказала, что я тут никто

Он сделал это из-за конфликта с родственницей [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Напомним, трагедия случилась в пятиэтажке на улице 7-ая Линия. Жители дома посереди ночи услышали хлопок, они думали, что взорвался газ и вызвали МЧС. Приехавшие спасатели обнаружили пожар в квартире на четвертом этаже. Соседние квартиры также были охвачены пламенем. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось залить квартиры до первого этажа.

Позже выяснилось, что квартиру поджег ранее судимый омич, который жил у сестры. Как рассказал полицейским поджигатель, он сделал это из-за упреков сестры.

- Отношения с сестрой были не очень хорошие, потому что я освободился и пришел к ней. Получилось так, что я не имею доли в квартире сестры. Мне начали говорить, что это не моя квартира, я в ней никто, - рассказал мужчина.

На вопрос следователя, что же именно он поджег, омич ответил: «Все поджег! Абсолютно все. Залил бензином». На мужчину сейчас завели уголовное дело.

Допрос подозреваемого в поджоге квартиры.

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