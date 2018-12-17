2018-12-17T10:58:36+03:00
Общество

Омский вице-губернатор Вижевитова - об отставке: Если б предупредили, я нашла бы другую работу

Новость об отставке обескуражила вице-губернатора
Станислав МУХИНЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Татьяна ВижевитоваТатьяна ВижевитоваФото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Губернатор Омской области, Александр Бурков накануне объявил о ключевых отставках и о новых назначениях. Напомним, после выигранных выборов ему нужно до нового года сформировать правительство. Как выяснилось, губернатор отправил в отставку и своего зама Татьяну Вижевитову. Чиновница уже прокомментировала увольнение.

- В пятницу губернатор вызывал на консультации всех зампредов по одному. Рассказывал о своем видении новой структуры правительства. По его словам, меня он там не видит. Хотя у меня нет ни одного замечания, ни одного взыскания. Я честно выполняла свою работу. Конечно, это решение стало неожиданностью, – призналась «Комсомолке» Татьяна Вижевитова. – К тому же, что я рассчитывала доработать до пенсии – мне не хватило всего 3 месяцев. Тогда бы я могла получать пенсию в районе 20 – 22 тысяч вместо обычной в 10 – 12. Я честно сказала об этом Александру Леонидовичу и спросила, может вопрос как-то решится? Губернатор ответил: «Я подумаю». Но никаких предложений о работе мне пока не поступало, документов об отставке, кстати, я тоже не получила. Если бы меня предупредили заранее, я бы нашла какую-то работу. Сидеть дома вообще не в моих принципах, - рассказала Вижевитова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24