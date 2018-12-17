В Омске многодетный отец поджег шкаф с одеждой детей и убежал
Так он хотел отомстить их матери, с которой поссорился
В Омске многодетный отец поджег шкаф с одеждой детейФото: Росгвардия по Омской области
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В полицию обратилась женщина, которой муж угрожал поджечь дома. Омичка рассказала, что поссорилась с мужем, взяла своих троих детей и уехала к знакомой. Сибиряк в гневе начал звонить бывшей и угрожать поджогом дома. После этого испугавшаяся женщина обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники выехали по адресу, где проживает семья. Там на улице они обнаружили сгоревшие детские вещи. Мужчина поджег шкаф, а потом вынес сгоревшие вещи из дома и скрылся. Его поймали недалеко от дома и доставили в полицию.