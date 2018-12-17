2018-12-17T10:08:58+03:00
Общество

В работе омских нашли больше 200 экологических нарушений

В городе загрязнена почва, вода и воздух
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашли больше 200 экологических нарушенийВ Омске нашли больше 200 экологических нарушенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура проверила работы омских предприятий на соблюдение норм природоохранного законодательства. В ведомстве оценили состояние воды, почвы и воздуха.

Прокуроры обнаружили множество фактов выброса вредных веществ. Например, у некоторых предприятий нет разрешения на это, несмотря на это они выбрасывают вредные вещества. Многие вовсе не контролируют выбросы в воздух, не снижают их при штиле. Нарушения есть и при ликвидации отходов. Некоторые компании неправильно обращаются с мусором, который представляет опасность.

Всего прокуроры нашли больше 200 нарушений, 49 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, возбуждено административных 13 дел.

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