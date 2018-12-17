В Омске квартиру, где произошел взрыв, подожгли специально

17 Дек. 09:22 2018-12-17T09:22:55+03:00

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Напомним, на прошлой неделе ночью 12 декабря в доме на 7-ой Линии случилось ЧП. Приехавшие спасатели сначала предварительную причину: взрыв газа. Позже появилась версия о взрыве легковоспламеняющейся жидкости. Сейчас же следователи однозначно ответили на вопрос, что же произошло: квартиру кто-то поджег жилище специально.

Как рассказали полицейские, организовал пожар в многоэтажке 28-летний омич, который снимал эту квартиру с 23-летней сестрой. Он сообщил полицейским, что поссорился с сестрой и решил поджечь жилье. Он облил всю квартиру бензином и поджег. Она выгорела полностью, квартира этажом выше тоже сильно пострадала. Приехавшие пожарные, чтобы справиться с огнем залили все до первого этажа. Жителей дома тогда пришлось эвакуировать среди ночи.

Омича искали недолго. Оказалось, он сильно обжег руки и лицо и обратился в больницу. Сейчас на него завели уголовное дело о поджоге. Скорее всего, придется ему возместить ущерб и владельцам съемного жилья.