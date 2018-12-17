17 Дек. 09:03 2018-12-17T09:03:32+03:00

В эти выходные в омичей развлекут барды в троллейбусах Фото: пресс-служба администрации города Омска

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Акция с названием «Поющий троллейбус» пройдет 22 декабря. В троллейбусе омские барды споют популярные песни российских авторов. Троллейбус с артистами в 11.00 выйдет из депо. Концерт будет проходить в троллейбусе под номером № 3, который следует по маршруту «Железнодорожный вокзал – поселок Чкаловский».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая акция станет источником хорошего настроения перед Новым годом. Также она предназначена для того, чтобы подтвердить: в электротранспорте комфортно передвигаться в любое время года, там всегда дружественная обстановка.

Планируется, что троллейбус №3 совершит несколько рейсов в музыкальном режиме.