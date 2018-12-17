Игрок «Авангарда» подарил праздник первоклашкам

17 Дек. 08:28 2018-12-17T08:31:29+03:00

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Первоклассник Сергей Степаненко из школы № 73 решил загадать новогоднее желание не только для себя, но и для всех своих одноклассников. И накануне главного праздника оно сбылось стараниями омских хоккеистов. Роль Деда Мороза взял на себя игрок «Авангарда» Артем Манукян. Хоккеист вместе с символом команды «Ястребом» зашли поздравить ребятишек прямо во время урока. Подарили подарки и устроили импровизированную фотосессию.

- Сын все мечтал о вертолете, который ему подарили, - рассказывает мама мальчика. - Когда он пошел в школу, прекратил верить в Деда Мороза. Ему, видимо, кто-то сказал, что его не существует. А я сказала: «Кто верит в чудо, у того оно и случается».

Кстати, загадывать желания «Авангарду» теперь могут не только омичи, но и жители Балашихи, где клуб временно базируется.

Фото: hawk.ru

Как участвовать:

- написать письмо и опустить его в специальный новогодний ящик, который стоит в ДХЦ «Авангард» (Омск, ул. Куйбышева, 132/3) и в западном фойе «Арены Балашиха» (Балашиха, ул. Парковая, 2);

- выложить пост с желанием ВКонтакте или Инстаграме с хэштегом #ЧудесаАвангарда;

- отправить электронное письмо с желанием на chudo2019@hc-avangard.com

Заявки принимаются до 21 декабря включительно.