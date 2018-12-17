Игрок «Авангарда» подарил праздник первоклашкам
Первоклассник Сергей Степаненко из школы № 73 решил загадать новогоднее желание не только для себя, но и для всех своих одноклассников. И накануне главного праздника оно сбылось стараниями омских хоккеистов. Роль Деда Мороза взял на себя игрок «Авангарда» Артем Манукян. Хоккеист вместе с символом команды «Ястребом» зашли поздравить ребятишек прямо во время урока. Подарили подарки и устроили импровизированную фотосессию.
- Сын все мечтал о вертолете, который ему подарили, - рассказывает мама мальчика. - Когда он пошел в школу, прекратил верить в Деда Мороза. Ему, видимо, кто-то сказал, что его не существует. А я сказала: «Кто верит в чудо, у того оно и случается».
Кстати, загадывать желания «Авангарду» теперь могут не только омичи, но и жители Балашихи, где клуб временно базируется.
Фото: hawk.ru
Как участвовать:
- написать письмо и опустить его в специальный новогодний ящик, который стоит в ДХЦ «Авангард» (Омск, ул. Куйбышева, 132/3) и в западном фойе «Арены Балашиха» (Балашиха, ул. Парковая, 2);
- выложить пост с желанием ВКонтакте или Инстаграме с хэштегом #ЧудесаАвангарда;
- отправить электронное письмо с желанием на chudo2019@hc-avangard.com
Заявки принимаются до 21 декабря включительно.
Новогоднее чудо "Авангарда" #2: подарок для целого класса.Ученик 1 класса 73 омской школы Сергей Степаненко всегда верил в чудеса. И под Новый год решил написать в "Авангард" письмо, в котором попросил подарить чудо всем своим одноклассникам. И вот однажды прямо во время урока в класс вошли гости...