СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-17T08:28:58+03:00

В Омске временно отменят две электрички Фото: Мария ЛЕНЦ

Поезда не будут курсировать из-за ремонта контактной сети

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Отменить движение электричек планируют 18 и 20 декабря. Ремонт контактной сети запланирован на участке Московка-Омск. Как сообщают в пресс-службе «Омск-Пригород», временно отменят две электрички:

- №6482 Лузино – Московка, отправление со станции Лузино в 18:38, прибытие на станцию на станцию Омск-Пассажирский в 19:18;

- №6705 Московка – Входная, начнет курсировать со станции Омск-Пассажирский, время отправления в 20:42, прибытие на станцию Входная в 21:12.

Омичей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.