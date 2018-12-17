В Омске временно отменят две электрички
Поезда не будут курсировать из-за ремонта контактной сети
В Омске временно отменят две электричкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Отменить движение электричек планируют 18 и 20 декабря. Ремонт контактной сети запланирован на участке Московка-Омск. Как сообщают в пресс-службе «Омск-Пригород», временно отменят две электрички:
- №6482 Лузино – Московка, отправление со станции Лузино в 18:38, прибытие на станцию на станцию Омск-Пассажирский в 19:18;
- №6705 Московка – Входная, начнет курсировать со станции Омск-Пассажирский, время отправления в 20:42, прибытие на станцию Входная в 21:12.
Омичей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.